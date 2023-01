Un posto al sole: Nunzio a colloquio con la polizia, Alice piena di sensi di colpa | Trama 24 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 24 gennaio 2023

Martedì 24 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un colloquio ufficiale, dei crescenti sensi di colpa e una punizione che scatena un certo disaccordo in famiglia.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) si lascia interrogare dalla polizia, mentre Silvia (Luisa Amatucci) non sa se dare un seguito (oppure non rispondere affatto) alle recensioni negative che la accusano di non aver mandato via lo chef. Intanto, Alice (Fabiola Balestriere) è sempre più sotto pressione e in lei crescono i sensi di colpa. Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) non sono d’accordo sull’eventualità di punire Bianca (Sofia Piccirillo), che nel frattempo viene sempre più isolata dai suoi compagni. Mariella (Antonella Prisco) costringe Guido (Germano Bellavia) a rimproverare Serena (Miriam Candurro).