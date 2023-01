Un posto al sole: Nunzio “spacciato”? La verità rischia di non salvarlo, ecco perché | Anticipazioni

La “big story” a cui stanno assistendo in questo periodo i telespettatori di Un posto al sole riserverà ancora molti colpi di scena: come sapete, stiamo parlando di Nunzio Cammarota che è finito in una situazione più grande di lui, con Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) che – mentendo per vendetta – lo accusa di tentata violenza.

Come avrete già notato, questa vicenda sta provocando un “effetto domino” di reazioni e ansie sia nella famiglia di Alice che in quella di Nunzio, rovinando peraltro i rapporti pregressi tra Angela (Claudia Ruffo) ed Elena (Valentina Pace). Ma come proseguirà la faccenda?

Spoiler Un posto al sole: Nunzio rischia di essere “sacrificato”?

Vi anticipiamo che l’escalation di tensione proseguirà e Nunzio si vedrà sempre più compromesso, perché alla fine la querela contro di lui ci sarà per davvero! La posizione del ragazzo diventerà così sempre più delicata e dunque il figlio adottivo di Franco (Peppe Zarbo) si troverà veramente nei guai!

A un certo punto, però, ci sarà una svolta spiazzante: la verità verrà fuori, ma ciò potrebbe non bastare! Qualcuno penserà infatti che l’immagine e la credibilità della giovane Pergolesi sia da salvaguardare a ogni costo, anche se ciò significasse compromettere definitivamente il povero Nunzio…

Nuove bugie all’orizzonte, dunque? E stavolta… non solo da parte di Alice? Quel che è certo è che, per il momento, l’incubo continuerà. La sensazione, però, è che non si tratterà di una storyline infinita: particolari emersi di recente via social annunciano che più in là Roberto (Riccardo Polizze Marina saranno alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio. E questo potrebbe voler dire che, tra un po’, la linea narrativa delle menzogne di Alice sarà conclusa. Staremo a vedere…