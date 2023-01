Un posto al sole: Silvia, brutto guaio con le recensioni? Gatta da pelare per lei | Anticipazioni

Anche le prossime settimane vedranno il “caso Nunzio e Alice” al centro della narrazione delle puntate di Un posto al sole. Pare proprio che l’intricata storia delle menzogne della Pergolesi junior terrà banco quanto meno per tutto gennaio, con ripercussioni che andranno oltre il prevedibile.

Cominciamo col ribadire che Alice (Fabiola Balestriere) a un certo punto dirà la verità, ma servirà a poco visto che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) penserà che – piuttosto che tornare indietro distruggendo la credibilità della ragazza – sia meglio andare avanti senza crearsi scrupoli, a costo di “sacrificare” il povero Nunzio (Vladimir Randazzo).

Spoiler Upas: attacco social al Caffè Vulcano

È facile pensare che prima o poi si arriverà al dunque e tutto verrà fuori, ma intanto c’è qualcuno che non c’entra niente in questa storyline e che si vedrà improvvisamente nel mezzo di una sorta di tempesta mediatica.

Occhio dunque a Silvia (Luisa Amatucci): anche se le anticipazioni in proposito non sono chiarissime, sembra che la decisione della ristoratrice di non licenziare lo chef possa avere un impatto non da poco. Il Caffè Vulcano sarà infatti fortemente denigrato sui social network e in generale sul web, con un attacco fatto soprattutto di recensioni negative.

Tutto ciò si espanderà nel corso degli episodi e la Graziani a quel punto non saprà che fare: è il caso di controbattere e dunque di rispondere alle recensioni negative… oppure no? Presto scopriremo quel che intende fare….