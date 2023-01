Un posto al sole: torna Lello Valsano, via al processo!

Proprio di recente, vi abbiamo anticipato che a Un posto al sole si riapriranno presto vecchie ferite per Viola (Ilenia Lazzarin) e Niko (Luca Turco) e non è difficile immaginare il perché. È ancora vivo il ricordo di quanto è accaduto alla povera Susanna (Agnese Lorenzini) lo scorso agosto, ma ancora non c’è stato un giudizio per quel vile assassinio…

Era dunque lecito pensare che prima o poi il capitolo in questione sarebbe stato riaperto, e così sarà: nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 rivedremo il giovane attore Gianluca Pugliese nei panni di Lello Valsano, il malvivente che sparò a Viola e Susanna uccidendo quest’ultima.

Spoiler Upas: inizia il processo a Lello Valsano

L’occasione sarà il dibattimento processuale che dopo tanti mesi porterà la vicenda a compimento. Quali saranno le sorti di Valsano a fine processo? Nelle prossime settimane sapremo tutto!

Intanto, su Instagram Luca Turco (Niko) ha pubblicato una story in cui presenta il ritorno di Gianluca e segnala che quest’ultimo – attivo anche come cantante – ha da poco pubblicato il suo nuovo brano Cicatrici (che potete ascoltare su Youtube).