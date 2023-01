Un posto al sole, trama 19 gennaio: Elena, i suoi dubbi su Alice aumentano

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 19 gennaio 2023

Giovedì 19 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una scoperta inaspettata, un’intenzione precisa, dei forti dubbi e un invito a pranzo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Con l’aiuto di Marika, Clara è in procinto di fare un’inattesa scoperta. Lia, nel frattempo, sta per trovarsi di fronte ad Alberto Palladini. Nunzio vuole assolutamente recuperare la situazione con Chiara e di conseguenza appare intenzionato a partire. Aumentano i dubbi di Elena sulla “verità” di Alice. Decisi a non lasciare Michele da solo, Guido e Mariella invitano a pranzo Michele, ma se ne pentiranno…