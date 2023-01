Un posto al sole, trama 20 gennaio: Alberto nega ancora, ma Clara ha scoperto tutto

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una scoperta definitiva, una bambina in difficoltà e una donna da presentare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Bianca vorrebbe recarsi da Antonello, ma secondo Franco e Angela non è il momento migliore; intanto i suoi compagni di scuola la isolano e la situazione potrebbe degenerare. Dopo la piazzata di Lia Longhi al Caffè Vulcano, Alberto nega ancora di essersi appropriato dei gioielli, ma Clara intanto ha scoperto tutto. Per far sentire Michele meno solo, Guido e Mariella vorrebbero presentargli una donna, ma finiscono per arrivare ad una conclusione sconcertante