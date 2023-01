Uomini e donne: Alessandro si allontana da Gemma | Anticipazioni trono over

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, le dinamiche giornaliere del dating show dei sentimenti di Canale 5 hanno lasciato il passo alla sfilata delle dame del trono over, che ha registrato il trionfo di Gloria Nicoletti sulle rivali Desdemona Balzano e Gemma Galgani. Prossimamente però, ampio spazio sarà dedicato al cavaliere Alessandro Sposito, la new entry che più di tutte ha fatto discutere per il suo carisma e il suo piglio deciso.

Conteso da numerose donne fin dal suo ingresso nella trasmissione, il cinquantatreenne originario di San Giorgio a Cremano si è concentrato principalmente sulla conoscenza di Gemma e Pamela, le quali più di tutte hanno dimostrato interesse per il corteggiatore napoletano.

Le anticipazioni però non lasciano dubbi e parlano di un progressivo allontanamento dell’uomo dalla Galgani a causa della mancanza di un sentimento superiore all’amicizia dell’uomo nei confronti della settantaduenne piemontese.

Per Alessandro le luci dei riflettori non sono comunque destinate a spegnersi a breve, visto che, dopo aver fatto parlare di sé per alcune peripezie giovanili raccontate da Paola, l’uomo continuerà a tenere banco nelle principali vicende del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Non resta dunque che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.