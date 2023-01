Uomini e donne, Lavinia indecisa tra i due Alessio: andrà via da sola? Ecco con chi ballerà

A Uomini e donne sono in arrivo momenti di forte tensione che interesseranno il trono di Lavinia Mauro, la giovane italo-spagnola che dallo scorso settembre è alla ricerca dell’uomo della sua vita. Un percorso, quello di Lavinia, giunto ormai agli sgoccioli e che vede a questo punto rimasti in gioco solamente due corteggiatori. Si tratta di Alessio Corvino e Alessio Campoli, pretendenti così diversi quanto egualmente presenti nel cuore della donna, tuttora indecisa su quella che sarà la scelta più importante della sua vita.

In queste ultime settimane, come abbiamo visto negli appuntamenti pomeridiani del dating show di Canale 5, non sono mancati accesi scontri che hanno interessato la ventisettenne e i suoi spasimanti, pronti a tutto pur di uscire dal programma al sul fianco.

Nelle prossime puntate, occhio in particolare ai dubbi che tutt’un tratto assaliranno la tronista, la quale, dopo aver constatato che nessuno dei due corteggiatori si è fatto vivo durante la settimana (e spronata anche da Maria De Filippi ad aprire gli occhi sulle reali intenzioni dei suoi pretendenti), annuncerà clamorosamente di essere pronta ad abbandonare il programma se le sue sensazioni si rivelassero reali.

Un fulmine a ciel sereno che rischierà di compromettere il trono di Lavinia che, alla fine, deciderà di ballare con il collega Federico Nicotera. Come finirà?