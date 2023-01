Uomini e donne: Cristina è interessata a… | Anticipazioni trono over

Solamente sfiorata dalle dinamiche di questo inizio anno di Uomini e Donne, a breve nel salotto di Maria De Filippi assisteremo al ritorno in grande stile di Cristina Tenuta, la quale paleserà di essere fortemente interessata al corteggiatore Alessandro con il quale, a quanto pare, avrebbe avuto un fitto scambio di messaggio nelle ultime settimane.

Benché reduce da diverse brucianti delusioni d’amore, Cristina apparirà decisa nell’iniziare una conoscenza con Alessandro, venendo attaccata senza mezzi termini da un inviperito Armando Incarnato che, ormai “nemico giurato” della quarantenne romana, criticherà aspramente la scelta della Tenuta di conoscere Alessandro.

Spoiler Uomini e donne: tutti contro Cristina Tenuta?

Ad Armando, come vedremo, si uniranno altresì gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali si accoderanno alle parole del parrucchiere partenopeo riguardanti le decisioni sentimentali prese da Cristina. Un vero e proprio tumulto dunque quello che si scatenerà negli studi Titanus di Roma e che interesserà diversi protagonisti della trasmissione, come sempre in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.