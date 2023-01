Uomini e donne: Federico balla con Carola | Anticipazioni trono classico

Prossimamente a Uomini e Donne i riflettori saranno puntati sul trono classico che, dopo l’addio di Federico Dainese, vede ormai solamente due tronisti “superstiti”.

In particolare, a breve comincerà a sbloccarsi la situazione relativa al percorso di Federico Nicotera, il quale si vedrà regalare da Alice due biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso. Grazie a questo inaspettato regalo, i due ragazzi trascorreranno una piacevole giornata insieme ma, come vedremo, le incomprensioni saranno dietro l’angolo.

E sì perché tornati in studio, Alice avrà da ridire sugli atteggiamenti che il Nicotera ha con Carola Carpanelli, anch’ella tra l’altro ai ferri corti con il tronista. Entrata in studio quasi controvoglia e sotto insistenza di Maria De Filippi, la Carpanelli si dirà delusa dal comportamento di Federico e pronta a lasciare il programma per spronarlo a prendere una decisione che parta dal cuore e non dal cervello.

Si tratta di parole dure che toccheranno profondamente il tronista, il quale deciderà di ballare con Carola scatenando in questo modo l’ira di Alice. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5 dalle 14.45.