Uomini e donne: Lavinia ancora indecisa, ma qualcosa succederà…

Prossimamente a Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro tornerà al centro della scena insieme ai suoi due corteggiatori, che dallo scorso settembre “duellano” all’interno dello studio per ottenere il cuore della bella italospagnola.

Secondo le anticipazioni, la donna continuerà a essere fortemente indecisa tra i due pretendenti, i quali, dal canto loro, appariranno alquanto distaccati nei confronti della Mauro. Un atteggiamento, il loro, che convincerà Lavinia a cercare in camerino sia Corvino che Campoli, in modo da chiarire una volta per tutte quali siano le loro reali intenzioni nei suoi confronti.

A sorpresa, la ventiseienne originaria di Roma bacerà sia l’uno che l’altro corteggiatore, facendo nascere in studio, una volta venutosi a conoscenza di questo fatto, un acceso litigio tra i due agguerriti spasimanti. Questo e altro negli appuntamenti futuri di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45.