Uomini e donne: per Gemma nuove delusioni in vista | Anticipazioni over

Piove sul bagnato per Gemma Galgani, la storica dama del trono over di Uomini e Donne, che nelle prossime puntate subirà diverse delusioni d’amore.

In primis, ci penserà Alessandro a chiudere bruscamente la sua frequentazione con la Galgani, non essendo interessato a portare a uno step successivo questo rapporto. Una notizia che la donna accetterà con rassegnazione, vista anche la grande differenza d’età tra i due.

In ogni caso, non passerà molto tempo che per la dama piemontese si paleserà un nuovo pretendente, Claudio, il quale dichiarerà a centro studio di essere attratto dalla settantaduenne. Peccato però che, dopo soltanto poche settimane, l’uomo si tirerà indietro ammettendo di essersi sbagliato sul conto di Gemma e di non provare alcun sentimento nei suoi confronti. Lei a quel punto sarà sconfortata e ancora una volta vittima di una cocente delusione d’amore.

Per scoprire altri dettagli su questa vicenda l’appuntamento è con Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.