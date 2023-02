Beautiful: Hope a Steffy, “non devi influenzare Liam!” | Trama 15 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 15 febbraio 2023

Dopo aver sorpreso Deacon (Sean Kanan) nello chalet, Ridge (Thorsten Kaye) è deciso a buttarlo fuori, certo che lui voglia solo approfittarsi di Hope (Annika Noelle) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Lo stilista vuole difenderle, ma Brooke interviene. Hope intanto, avendo sentito Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlare di Deacon con Liam (Scott Clifton), la invita a non influenzare suo marito: così come lei le ha chiesto di non incoraggiare la curiosità di Finn (Tanner Novlan) nei confronti di Sheila (Kimberlin Brown), così Steffy non deve intromettersi nel suo matrimonio.