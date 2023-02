Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023

A Beautiful nella settimana centrale di febbraio verrà dato largo spazio a Hope che non vuole rinunciare a suo padre Deacon, mentre tutti gli altri personaggi vogliono che Sharpe resti a debita distanza. Vediamo le trame…

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 13 a sabato 18 febbraio 2023

A casa di Brooke e Ridge, come ogni anno in occasione del giorno del Ringraziamento, tutti si riuniscono e spendono parole di ringraziamento gli uni per gli altri. Gli unici a non essere stati invitati sono Sheila e Deacon, che in una stanza d’hotel pranzano con il minibar.

Sheila e Deacon, da soli in una stanza d’hotel, fantasticano su come sarebbe stato essere invitati e accolti dalla famiglia Forrester. Tutta la famiglia di Hope si interroga sulla necessità di convincerla a non permettere a Deacon di entrare nelle loro vite.

Brooke dice a Ridge di non poter impedire a Hope, ormai adulta, di vedere suo padre, ma di confidare nella sua saggezza. Ridge insiste e medita di cacciarlo dalla loro proprietà. Anche Steffy cerca di convincere Liam a fare il possibile per evitare la presenza nella loro vita di Deacon, di cui non si fidano.

Beautiful: Hope invita a casa Deacon

Hope invita a casa suo padre, sicura che lui sia cambiato e che sia un uomo migliore. Hope, Liam e Steffy discutono lungamente su Deacon. Hope è ferita perché capisce di non poter contare sull’appoggio di nessuno, nemmeno del marito.

Ridge ha una brutta sorpresa: quando allo chalet cerca di buttare fuori Deacon, viene fermato da Brooke che gli dice di pensare che Deacon possa essere cambiato.

Ridge comincia a credere che Deacon non voglia solo riavvicinarsi alla figlia, ma anche a Brooke. Ridge e Brooke sono su posizioni antitetiche riguardo alla richiesta di Hope di accettare in famiglia il ritorno di suo padre.

Ridge sospetta che tra Deacon e sua moglie ci sia un ritorno di fiamma. Liam si trova tra due fuochi, amando Hope e temendo le malefatte di Deacon.

Katie fa saltare il pranzo con Carter e lui allora invita Paris. Ridge prega Brooke di far capire a Deacon che lei non prova più niente per lui.