Beautiful, anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

A Beautiful arriva finalmente il momento dell’attesissimo ritorno di Taylor Hayes, ora interpretata da Krista Allen. Vediamo le trame a cavallo tra febbraio e marzo!

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2023

Bill consiglia a Liam di fare di più affinché Deacon esca dalla vita di Hope. Thomas e Steffy dicono a Ridge di sentire la mancanza della loro famiglia unita.

Deacon ripete a Hope e a Brooke di non aver altri fini se non quello di frequentare sua figlia. Brooke dice a Ridge che anche secondo lei Deacon è cambiato, ma Ridge non ci crede. Liam cerca ancora di convincere Hope a non accettare Deacon, ma non ci riesce. All’improvviso, Taylor torna a Los Angeles.

Taylor torna a Los Angeles e si presenta a casa di Steffy che l’abbraccia felice. Sheila scopre che Deacon lavora e dorme nel magazzino di un bar. Allora cerca di convincerlo a tornare in albergo con lei. Ma non ci riesce.

Beautiful: Ridge rivede Taylor

Ridge non è d’accordo con la decisione di Hope di far entrare suo padre nella sua vita e chiede inutilmente a Brooke di appoggiarlo; arrabbiato, esce e va a casa di Steffy e lì incontra Taylor.

Ridge a casa di Steffy trova Taylor. I due parlano a lungo dei figli, dei nipotini e del passato in generale. Thomas viene informato da Steffy dell’arrivo della madre e anche lui pensa al passato, quando erano una famiglia unita.

Katie viene messa al corrente da Brooke della situazione, in particolare dei problemi che Brooke sta avendo a causa del ritorno di Deacon. Quest’ultimo cerca di ricostruire il rapporto con Hope.

Katie cerca di convincere Brooke, che ricostruire un rapporto con Deacon sia la cosa migliore per Hope. Nel frattempo, Taylor sta sempre più tornando nella vita di Ridge.