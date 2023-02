Beautiful, Carter: “Rincorro sempre donne impegnate” | Trama e anticipazioni 18 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 18 febbraio 2023

Ridge chiede a Brooke se prova ancora dei sentimenti per Deacon, ma la moglie nega, infastidita da come lo stilista continui a tirare in ballo il suo passato con Deacon e Bridget. Deacon fa visita a Brooke, ammettendo che non è solo Hope quella a cui sperava di riavvicinarsi. L’uomo le ricorda la chimica che li ha legati un tempo ed è certo che neanche Brooke l’abbia dimenticato.

Ispirata dai passi avanti che Deacon sta facendo con Brooke e Hope, Sheila decide di aggirare l’ostacolo che Steffy rappresenta, travestendosi per incontrare Finn di nascosto in ospedale. Carter finisce per passare il pranzo saltato con Katie in compagnia di Paris, a cui confida il proprio esame di coscienza: ha la tendenza di rincorrere donne il cui cuore è già impegnato con altri. Stava accadendo con Katie come è già successo con Zoe e Quinn.