Beautiful: la “nuova” TAYLOR arriva finalmente nelle puntate italiane!

Sui nostri social ce lo state chiedendo da tempo: “Ma quando arriva Taylor nelle puntate italiane di Beautiful?”. Ebbene, il momento è quasi arrivato. Non manca infatti più molto al ritorno sulla scena di Taylor Hayes, risalente al dicembre 2021, ma a cui in Italia assisteremo solo ora, a causa della distanza di 14 mesi che ci separa dalla programmazione USA.

Come i nostri più fedeli lettori ormai sanno, ad interpretare lo storico ruolo non sarà più Hunter Tylo bensì Krista Allen! Più giovane di chi l’ha preceduta, la nuova attrice ha alle spalle un discreto curriculum televisivo: protagonista di Baywatch Hawaii ad inizio millennio, ha collezionato numerose partecipazioni a film e serie tv come Streghe, 911, Castle e A proposito di Brian, tanto per citarne solo alcune. Il pubblico nostrano, sempre un po’ allergico ai recast (specie di personaggi di lungo corso), dovrà dunque abituarsi ad un nuovo volto da associare a quello della psichiatra.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Krista Allen sarà Taylor Hayes

Pur di sposare il più possibile l’immagine del ruolo, nei suoi primi mesi Krista ha dovuto indossare delle parrucche dato che, all’epoca delle prime riprese, la sua capigliatura troppo corta stonava con l’intenzione della produzione di dare continuità al personaggio di Taylor, quanto meno nell’aspetto.

Anche l’indole e il comportamento della Hayes saranno ora più vicini a quelli degli albori, allontanandosi dunque dai canoni dalla donna irrequieta, astiosa e perennemente ferma alla “via che avrebbe potuto avere” se non fosse stata creduta morta per anni. Insomma, Taylor tornerà in città carica di buoni propositi e con l’intenzione di non ricadere in vecchie dinamiche.

Peccato però che i fatti, alla fine, la porteranno proprio a restare incastrata negli stessi schemi del passato. Il suo ritorno, infatti, coinciderà con le premesse di una profonda crisi che colpirà il matrimonio di Ridge e Brooke Forrester. E così sentimenti mai davvero sepolti e la caparbietà dei figli di liberare il padre dalla tossica relazione con la matrigna trascineranno presto Taylor proprio nel triangolo dove aveva giurato a se stessa di non ricadere mai più.

Dunque nodo ai fazzoletti, ancora un paio di settimane di pazienza o poco più (la programmazione frammentata di Canale 5 non consente di essere precisi al millesimo) e Taylor Hayes tornerà ad essere parte dei giochi!