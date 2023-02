Il paradiso delle signore 7: Gemma, la diagnosi la lascia senza parole | Trama 1° marzo 2023

Anticipazioni puntata 113 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 1° marzo 2023

Palma (Valentina Tomada) cerca di capire quali siano i veri desideri lavorativi del figlio, mentre quest’ultimo sembra avere un blocco riguardo alle sue ambizioni. Questa situazione si scioglie quando Maria (Chiara Russo) ha un problema in sartoria e Francesco (Christian Roberto) ha subito un’idea per aiutarla. Vittorio (Alessandro Tersigni) decide di pubblicare l’articolo di Diletta sul loro giornale e la reazione di Matilde (Chiara Baschetti) è immediata.

Umberto (Roberto Farnesi) non tollera la complicità creatasi tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Matilde prende una decisione in merito al progetto del marito. Gemma (Gaia Bavaro) va in ospedale dopo essere svenuta e la diagnosi che riceve la lascia senza parole.