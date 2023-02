Il paradiso delle signore 7: Flora turbata dalla bugia di Umberto | Trama 11 febbraio 2023

Eccezionalmente, sabato 11 febbraio 2023 alle 15,10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore. Verrà infatti anticipato l’episodio originariamente previsto per lunedì 13, giorno in cui invece Il paradiso non andrà in onda per via degli speciali sulle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia.

Anticipazioni puntata 101 Il paradiso delle signore 7 di sabato 11 febbraio 2023

Le ragazze, alla vigilia di San Valentino, fanno un bilancio delle loro vite sentimentali. Ezio (Massimo Poggio) vuole organizzare una sorpresa a Veronica (Valentina Bartolo). Vito (Elia Tedesco) intende omaggiare Maria (Chiara Russo) in un modo particolare. Flora (Lucrezia Massari) è turbata per via della bugia di Umberto (Roberto Farnesi). Quest’ultimo avverte Tancredi (Flavio Parenti) che il loro progetto riguardante Palazzo Andreani è stato scoperto.

Tra Flora e Umberto si instaura una tensione che non sembra poter migliorare. Adelaide (Vanessa Gravina), visto che Marcello (Pietro Masotti) dovrà affrontare un periodo di prova al Circolo, gli fornisce istruzioni in merito. A Matilde (Chiara Baschetti) e Roberto (Filippo Scarafia), Vittorio (Alessandro Tersigni) spiega una sua nuova idea che ha a che fare con San Valentino: un gioco romantico… Altre anticipazioni su Facebook.