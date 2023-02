Il paradiso delle signore 7: Umberto preoccupato, Flora vuole spifferare tutto | Trama 14 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 102 Il paradiso delle signore 7 di martedì 14 febbraio 2023

Flora (Lucrezia Massari) vuole raccontare cosa ha scoperto su Palazzo Andreani a Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) é molto preoccupato. Francesco (Christian Roberto) riceve un regalo da Maria (Chiara Russo), che vuole spronarlo a non abbandonare il suo sogno. Vito (Elia Tedesco) non riesce a trovare dei fiori particolari per fare una sorpresa a Maria e Marcello (Pietro Masotti), grazie all’aiuto di un suo amico, Mattia Costa, riesce ad esaudire la richiesta di Vito.

L’iniziativa del Paradiso a tema San Valentino è molto apprezzata tra le veneri. Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) partono per una vacanza romantica, mentre Gemma (Gaia Bavaro) finalmente si lascia andare con Carlos. Qualcuno però rimarrà tristemente a casa senza poter festeggiare San Valentino. Altre anticipazioni su Facebook.