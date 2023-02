Il paradiso delle signore 7: tra Ezio e Gloria “qualcosa di inaspettato” | Trama 17 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 105 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 17 febbraio 2023

Al Paradiso delle Signore si scopre finalmente la coppia fortunata che ha vinto la cena al buio, tuttavia le cose non vanno come previsto. A casa Colombo l’aria è serena, mentre Marcello (Pietro Masotti) è sicuro di poter diventare socio del Circolo. Umberto (Roberto Farnesi) e Torrebruna (Fabio Fulco) intanto cercano di fare terra bruciata al Circolo per tagliare fuori Marcello. Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) infine partono per un viaggio di lavoro, durante il quale la donna confessa la scottante verità appresa dalla Albani. E, subito dopo, succede qualcosa di inaspettato….