Il paradiso delle signore: Ludovica curiosa di Marcello e Adelaide | Trama 2 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 94 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 2 febbraio 2023

Salvo (Emanuel Caserio) si focalizza su Francesco (Christian Roberto) e sul suo presunto furto, mentre Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi) cercano di farlo ragionare. Sandra Milo invece sarà la nuova testimonial dei collant in lycra e presto giungerà al Paradiso. La verità in merito al furto dei bozzetti viene finalmente a galla.

Umberto (Roberto Farnesi) tiene per sé i suoi progetti su Palazzo Andreani senza dire nulla a Flora (Lucrezia Massari), mentre Ludovica (Giulia Arena) muore dalla curiosità di sapere cosa c’è tra Marcello e Adelaide (Vanessa Gravina). Vittorio (Alessandro Tersigni) consiglia a Marco (Moisè Curia) di parlare apertamente col fratello ma, quando Tancredi (Flavio Parenti) viene a sapere della “buona parola” di Conti, non la prende affatto bene e lo accusa di essersi intromesso in questioni che non lo riguardano.