Il paradiso delle signore 7: Ezio imbarazzato, ma Gloria vuole certezze | Trama 20 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 106 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 20 febbraio 2023

Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) hanno fatto l’amore e l’uomo ora deve celare l’imbarazzo in famiglia. Elvira (Clara Danese) vuole prendere la patente mentre la cena al buio tra Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele Anagni) è saltata. La ragazza infatti non prova nulla per il magazziniere, che invece ha occhi per Irene (Francesca Del Fa) e cerca in tutti i modi di conquistarla, chiedendo aiuto proprio alla sua amica ciclista.

Umberto (Roberto Farnesi) e Ferdinando (Fabio Fulco) continuano ad ostacolare Marcello (Pietro Masotti) usando questa volta l’ignaro fioraio Costa. Roberto (Filippo Scarafia) viene a sapere che Mario conosce dei dettagli preoccupanti sul corteggiatore di Gemma (Gaia Bavaro), Carlos. Ezio è molto confuso mette Gloria vorrebbe delle certezze. L’uomo si confida infine con Vittorio (Alessandro Tersigni).