Il Paradiso delle Signore 7: Gemma viene avvisata su Carlos ma… | Trama 21 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 107 Il paradiso delle signore 7 di martedì 21 febbraio 2023

Dopo aver fatto l’amore con Gloria (Lara Komar), Ezio (Massimo Poggio) è pervaso dai dubbi mentre lei vorrebbe avere più certezze e più chiarezza da parte del suo ex marito. Umberto (Roberto Farnesi) vuole a tutti i costi sabotare Marcello (Pietro Masotti) e ha in mente un piano. Roberto (Filippo Scarafia) mette in guardia Gemma (Gaia Bavaro) riguardo Carlos, dopo aver saputo alcune cose da Mario. La giovane Zanatta tuttavia non sembra esserne preoccupata e trascorre serenamente la serata insieme a lui…