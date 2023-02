Il paradiso delle signore 7: Marcello ce la fa, ma Umberto gliela farà passare liscia? | Trama 9 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 99 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 9 febbraio 2023

Marcello (Pietro Masotti) è felice per il successo che ha riscosso al Circolo e ne parla con Salvatore (Emanuel Caserio). Gloria (Lara Komar) convince Ezio (Massimo Poggio) a non pestare i piedi ad Umberto (Roberto Farnesi), mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) ha deciso di lasciare il suo incarico di pubblicitario. Armando (Pietro Genuardi) scopre qualcosa sul passato di Francesco (Christian Roberto) in merito alla sartoria.

Marcello diventa nuovo socio del Circolo grazie al voto finale di Ludovica (Giulia Arena), ma Umberto lo ostacola ricordando una clausola che dice di tenere il nuovo socio in prova per un periodo di tempo. Matilde (Chiara Baschetti) finisce per dimenticarsi della cena con Tancredi (Flavio Parenti) pur di aiutare Vittorio. Altre anticipazioni su Facebook.