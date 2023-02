Il paradiso delle signore 7: Clara ama Alfredo? Triangolo in vista? | Anticipazioni

San Valentino al Paradiso delle signore ha portato scompiglio tra le veneri, soprattutto da quando la cena al buio ha visto protagonisti due impacciatissimi Alfredo (Gabriele Anagni) e Clara (Elvira Camarrone), mentre la più disinteressata alla cosa è parsa una Irene (Francesca Del Fa) sempre più chiaramente interessata a Perico ma più che mai intenzionata a fargliela pagare per l’estate prima.

In realtà siamo sicuri che la piccola Clara sia impassibile all’interesse di Alfredo per la venere bionda con un diavolo per capello?

La risposta è no: prossimamente Clara capirà che Irene nutre un interesse per il magazziniere e ne rimarrà delusa, tanto che – quando lui cercherà come al solito la complicità della Boscolo riguardo alla Cipriani, non la troverà.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: tra Irene e Alfredo la situazione si sblocca?

Ma Alfredo non avrà alcuna intenzione e di arrendersi e chiederà per l’ennesima volta alla venere-ciclista di aiutarlo a conquistare Irene, non accorgendosi di quanto dispiacere questo atteggiamento arrechi alla ragazza…

Occhio comunque alla svolta tra la bionda venere e l’affascinante Alfredo: Irene ringrazierà il giovane per aver preso un’iniziativa che l’ha fatta riavvicinare al padre e deciderà di esprimergli la sua gratitudine in un modo del tutto inaspettato. Finalmente il sole, dunque? Ne riparleremo… Seguici su Instagram.