Il paradiso delle signore 7: Ezio giura a Gloria amore eterno! | Anticipazioni

Non è stato solo un bacio, non è stata solo una notte di passione… È amore vero per i Colombi del Paradiso delle Signore? Sono passati esattamente due anni dall’arrivo al Paradiso di Gloria Moreau (Lara Komar), la Capocommessa dai mille segreti e dall’immenso amore per sua figlia Stefania (Grace Ambrose). Fuggita dall’Italia per scampare a una condanna ingiusta e tornata per ritrovare gli affetti perduti, Gloria ha dovuto lottare con ogni stilla del suo cuore per riconquistare chi la Storia le aveva portato via.

Esattamente come aveva previsto la mitica zia Ernesta (Pia Engleberth), da sempre sua sostenitrice, alla fine Stefania l’ha perdonata e si è innamorata di lei come madre… Ma suo marito Ezio (Massimo Poggio)? L’uomo non è rimasto insensibile al ritorno di Gloria, anzi: all’inizio le ha riversato contro il rancore e un dolore lungo quindici anni, poi l’ha minacciata di denunciarla e, solo di fronte all’affetto di Stefania, le ha concesso di restare a patto di non rivelare mai la sua identità. Salvo arrivare vicinissimi al bacio una notte di tregenda…

Come sappiamo le cose non sono andate proprio così: Ezio è arrivato a far dichiarare morta Gloria pur di sposare la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e cancellare definitivamente Gloria dalla sua vita e dal suo cuore, ma poi il ricatto della figliastra Gemma (Gaia Bavaro) a Stefania ha portato Gloria a decidere di costituirsi per scontare la condanna – per quanto ingiusta – pronunciata contro di lei. In manette e chiusa dietro le sbarre di San Vittore, Gloria ha potuto solo ripensare al “grande amore” perduto con Ezio…

Da allora però le cose sono cambiate: dopo mesi di carcere la lotta di Stefania per liberarla è stata coronata dalla grazia presidenziale e Gloria è tornata libera. Anche di tornare con Ezio?

In realtà il marito in questi mesi ha continuato a perseguire l’annullamento del loro matrimonio presso il tribunale della Sacra Rota e a convivere con Veronica, con tanto di surreale approvazione di Don Saverio (Andrea Lolli); nello stesso tempo, però, la sintonia con Gloria, l’affetto reciproco e l’amore condiviso per Stefania li hanno riavvicinati sempre più, fino allo struggente bacio di qualche mese fa, il giorno in cui Stefania è partita per l’America.

Alla fine, galeotto è stato il Denim e chi l’ha voluto produrre: il sogno imprenditoriale di Ezio di mettersi in proprio e realizzare tessuti ha incontrato il desiderio di ripagare un debito verso di lui che Gloria sente come moglie che non c’è stata per troppo tempo. E così è nata l’azienda di famiglia…

L’ultimo colpo alle resistenze di entrambi, per il senso di responsabilità di lui verso le Zanatta e i sensi di colpa di lei verso il passato, lo ha dato Chiara Albani, la donna salvata da Gloria la notte che cambiò la sua vita. Il tassello portato da Chiara – che forse avrebbe potuto testimoniare a favore di Gloria – ha riportato alla luce tutto il dolore di quella scelta, proprio durante una tempesta che ha bloccato Gloria ed Ezio a Modena. Ma questa volta a esplodere è stata la tempesta dei loro cuori, che hanno scoperto di non volersi arrendere al destino, e dei loro corpi che si sono finalmente ritrovati in una delle scene più appassionate che il Paradiso delle Signore ricordi.

Solo che… c’è sempre una mattina dopo! E anche questa volta, come dopo il bacio, Ezio è apparso molto più confuso della sera prima, e soprattutto molto riluttante a rivelare a Veronica l’accaduto e in definitiva a rompere il loro legame. Ma, dall’altra parte, Gloria questa volta non c’è stata a fare l’amante di suo marito messa da parte e tenuta nascosta.

Gloria ancora Ezio e lo sa da sempre – come lo sappiamo noi dalla lettera che Colombo non ha mai letto – e a Modena ha avuto la certezza che, nonostante tutto il tempo e gli avvenimenti, lui la ricambia. Così, di fronte all’esitazione di lui che non vorrebbe far soffrire Veronica, è stata sul punto di rivelare lei stessa la verità all’altra donna, ma all’ultimo istante si è fermata… salvo decidere di lasciare Milano ed Ezio!

Di fronte alla possibilità concreta di perdere di nuovo Gloria, stavolta per sempre, Ezio – finalmente – capirà qual è la donna della sua vita – ed eccoci alla puntata di oggi. Ma cosa accadrà poi?

Le anticipazioni ci dicono che le tempeste da affrontare per Gloria ed Ezio non sono finite (sappiamo per esempio che Gemma è incinta), ma paradossalmente proprio questo potrebbe unirli ancora di più.

Eh sì, il Colombo ci ha messo anni a decidersi, ma ora non sembra disposto a rinunciare alla moglie ritrovata, anzi: se le circostanze gli impediranno di lasciare Veronica, questo gli permetterà anche di vedere chiaro nella natura dei suoi sentimenti… e finalmente Ezio giurerà a Gloria amore eterno! È lei che ama, è con lei che si sente sposato, è lei che desidera.

Di qui a poter stare finalmente insieme alla luce del giorno, però, sarà un altro paio di maniche: sempre le anticipazioni ci rivelano infatti che Gloria scoprirà della gravidanza di Gemma, e che Ezio e Gloria non potranno che incontrarsi di nascosto… Dove li porterà tutto questo? Lo scopriremo nelle prossime settimane! Seguici su Instagram.