Il paradiso delle signore 7: GEMMA è incinta! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore 7 c’è un “caso Gemma” che agita da giorni i fan della fiction daily di Rai 1, con tutta una serie di particolari “un po’ particolari” (e scusate il gioco di parole) che sta portando gli aficionados a ritenere che la giovane Zanatta (Gaia Bavaro) possa aspettare un bambino. Avranno ragione?

Ebbene sì: a giorni la nostra protagonista avrà un malore e da lì si capirà la verità: Gemma è incinta! La sensazione, detto tra noi, è che in tutto questo ci sia una componente un tantino misteriosa – diciamo così – ma atteniamoci ai fatti e andiamo avanti…

Spoiler Il paradiso 7: Veronica arriva alla verità su Gemma

La ragazza non riuscirà immediatamente a parlare in famiglia del suo stato, ma tutto si scoprirà in fretta perché mamma Veronica (Valentina Bartolo) riuscirà ad arrivare alla verità grazie al suo intuito e farà sì che la figlia vuoti il sacco con lei. Ma a questo punto, cosa succederà?

Quel che è certo è che Veronica consolerà Gemma cercando di infonderle fiducia, ma chi consolerà Ezio (Massimo Poggio) che a questo punto dovrà pure rassicurare Gloria (Lara Komar)? Intanto, proprio il signor Colombo convincerà Carlos a prendersi le sue responsabilità riguardo alla gravidanza di Gemma, ma perché continuiamo a pensare che tutto questo vi sembrerà “un po’ strano”? Il tempo dirà…