Il paradiso delle signore 7: EZIO tra due fuochi, se la sentirà di lasciare Veronica? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo la notte d’amore con la moglie Gloria (Lara Komar) e dopo essersi ritrovati in seguito ad anni di sofferenze e lontananza, Ezio (Massimo Poggio) si rende conto di essere ancora innamorato della legittima consorte ma la situazione a casa con Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro) non è delle più semplici.

Eh sì: l’imprenditore ha promesso a Gloria di confessare tutta la verità alla compagna, ma come fare ora che la venere rossa non sta bene e desta preoccupazione in tutta la famiglia?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Ezio non se la sente ancora di lasciare Veronica

Abbiamo già anticipato che Gemma è incinta e questo porterà Ezio ad essere protettivo nei confronti di Veronica e di sua figlia e a decidere di non poter parlare con la Zanatta senior, almeno inizialmente.

Sarà una continua altalena dunque: se da una parte – vista la delicata situazione – Colombo non se la sentirà ancora di lasciare Veronica, continuerà dall’altra a giurare amore eterno a Gloria, che dal canto suo non avrà alcuna intenzione di diventare l’amante di suo marito!

Ma quale futuro potrebbe esserci a questo punto per i coniugi Colombo? Potranno ricominciare ad amarsi alla luce del sole o saranno costretti a lasciarsi di nuovo? Le prossime settimane inizieranno sicuramente a svelare l'arcano…