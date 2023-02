Il paradiso delle signore 7: Ezio vuole andare in Argentina da Carlos! | Anticipazioni

Il personaggio di Gemma (Gaia Bavaro) è molto al centro della scena nelle ultime settimane al Paradiso delle Signore: se la notizia della gravidanza la sconvolgerà, c’è qualcosa che fa crollare ancora di più le sue speranze su un futuro per lei e suo figlio. Carlos (Lorenzo Lancellotti) è stato costretto dalla sua famiglia a trasferirsi in Argentina per sposare la figlia di un ricco possidente.

Per il momento è solo la ragazza ad essere a conoscenza della situazione, ma cosa accadrà quando anche la madre Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) scopriranno lo stato di Gemma? È presto detto: Colombo, d’accordo con la compagna, tenterà di rintracciare Carlos in Argentina senza successo e, quando scoprirà dell’imminente matrimonio del giovane, prenderà una decisione: andare a Buenos Aires per incontrarlo e parlare con lui è la soluzione migliore.

Spoiler Il paradiso delle signore: Roberto ha dei sospetti su Gemma

Proprio ora che l’attività di Ezio è in partenza, l’uomo sarà comunque disposto a compiere questo lungo viaggio per Gemma, ma poi a casa Colombo arriverà una telefonata dalla signora Garcia (nonna di Carlos) che vuole parlare proprio con Ezio.

La preoccupazione della giovane Zanatta per quello che potrebbe succedere sarà fondata: Colombo racconterà a Gemma e a Veronica dell’incontro umiliante con la nonna di Carlos, che lo indurrà a rinunciare al viaggio in Argentina. Tra il giovane e la Zanatta appare tutto finito ma Gemma si ritroverà incinta e sola…

Tra l'altro, Roberto (Filippo Scarafia) inizierà ad avere dei sospetti sullo stato della sua cara amica. Intanto Ezio e Veronica prenderanno una decisione, sofferta ma ineludibile, per non costringere Gemma a una vita da ragazza madre. Quale sarà?