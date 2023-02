Il paradiso delle signore 7: Flora sa qualcosa di troppo su Umberto…

Da quando Umberto (Roberto Farnesi) si è messo in affari contro Adelaide (Vanessa Gravina) e ha acquistato Palazzo Andreani, è molto criptico nei confronti della compagna Flora (Lucrezia Massari): sappiamo infatti che l’intento del commendatore e di Tancredi (Flavio Parenti) è quello di distruggere il Paradiso delle Signore costruendo un grande magazzino di lusso…

Ma Flora è la stilista dell’atelier attuale e, anche se Guarnieri continuerà a non lasciare trapelare niente con la compagna sui suoi progetti per Palazzo Andreani, la Ravasi intuirà qualcosa di troppo e vorrà capirne di più. In pratica, la stilista si accorgerà che Umberto sta mentendo e ci rimarrà male, mentre nel frattempo Guarnieri sarà costretto ad avvisare il socio Tancredi che il loro progetto di Palazzo Andreani è stato scoperto.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Flora vuoterà il sacco?

Sarà a quel punto che la tensione tra Flora e Umberto sarà alle stelle e non ci saranno segnali di miglioramento: la Ravasi sarà molto delusa dal compagno e la preoccupazione di Umberto riguarderà proprio la reticenza di Flora, che dal canto suo avrà intenzione di raccontare a Vittorio (Alessandro Tersigni) la verità su Palazzo Andreani.

La stilista avrà dunque il coltello dalla parte del manico e, se da un lato rassicurerà Umberto sulla sua discrezione, chiederà in cambio qualcosa di molto importante: è arrivato per Umberto il momento di sposarla sul serio? Non perdete le prossime puntate…