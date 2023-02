Il paradiso delle signore 7: Francesco Rizzo lavorerà in atelier, ma c’è chi sarà geloso!

Se avevate scommesso una pizza sulla vera passione di Francesco (Christian Roberto) e sulla sua buona fede, avevate fatto bene: pare infatti che il nuovo siciliano de Il paradiso delle signore abbia un talento per la moda e proprio in questi giorni Armando (Pietro Genuardi) sta scoprendo la passione di Rizzo dopo che Salvatore (Emanuel Caserio) lo aveva accusato di aver rubato i bozzetti trovati in caffetteria (Salvo sta comunque per apprendere che il vero proprietario dei piccoli capolavori è proprio lui, Francesco).

Volete sapere come va a finire questa storia? Con un lavoro naturalmente! Se c’è qualcuno che al Paradiso vende sogni e fa miracoli quello è proprio Vittorio (Alessandro Tersigni) che, una volta accortosi del talento del ragazzo, dietro indicazione di Maria (Chiara Russo) e Flora (Lucrezia Massari) farà sì che il nuovo arrivato faccia presto il suo ingresso in atelier e inizi a lavorare insieme a loro.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Vito geloso di Maria

Francesco si dimostrerà subito umile ed utile e Maria deciderà di fargli un regalo per ringraziarlo dell’aiuto in Atelier e spronarlo a coltivare il suo talento: il giovane apprezzerà molto!

Occhio però: Vito (Elia Tedesco), fidanzato di Maria, inizierà a essere molto geloso di Francesco, che si legherà molto all’affascinante stilista siciliana vedendola come un modello da seguire. È l’inizio di un triangolo amoroso o solo un fuoco di paglia? Ne riparleremo… Altre anticipazioni su Facebook.