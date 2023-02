Il paradiso delle signore 7: Gloria ed Ezio fanno l’amore. E poi?

Se l’amore non si celebra solo nel giorno di San Valentino ma tutti i giorni, al Paradiso delle Signore c’è una coppia in particolare che declina perfettamente questa frase.

Pare infatti che i fan dei coniugi Colombo non rimarranno a bocca asciutta: dopo un 14 febbraio piuttosto triste per Gloria (Lara Komar), restata a guardare mentre Ezio (Massimo Poggio) ha fatto una sorpresa alla compagna Veronica (Valentina Bartolo), i legittimi coniugi si troveranno in viaggio per affari venerdì 17 febbraio e sarà proprio durante quel viaggio che i due si ritroveranno e finalmente cederanno alla passione!

Spoiler Il paradiso delle signore: Gloria ed Ezio, ritorno al passato?

Le puntate di questa settimana saranno importanti anche perché dal passato tornerà Chiara Albani, la donna che Gloria aveva aiutato 15 anni prima e per la quale aveva dovuto scontare dei mesi di prigione all’inizio di questa stagione, per poi uscire dal carcere con la grazia ricevuta grazie al clamore del libro sulla sua storia scritto da Stefania.

In questa occasione, Chiara deciderà di parlare nuovamente con Gloria rivelandole che le cose sarebbero potute andare molto diversamente e sarà proprio durante il viaggio di lavoro che Gloria confesserà tutto questo ad Ezio. Un completo ritorno al passato dunque? Cosa farà l’uomo ora che ha “ritrovato” la moglie? Altre anticipazioni su Facebook.