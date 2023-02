Il paradiso delle signore 7: Gloria, torna una donna dal passato | Trama 15 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 103 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 15 febbraio 2023

La serata tra Carlos e Gemma (Gaia Bavaro) è andata molto bene e Veronica (Valentina Bartolo) cerca di carpire qualche informazione dalla figlia. Maria (Chiara Russo) ha ricevuto il regalo di Vito (Elia Tedesco) e ne è felicissima mentre Marcello (Pietro Masotti) sprona Salvatore (Emanuel Caserio) a partecipare all’iniziativa di San Valentino del Paradiso per farlo avvicinare ad Elvira (Clara Danese).

Flora (Lucrezia Massari) patteggia con Umberto (Roberto Farnesi): manterrà il segreto su Palazzo Andreani in cambio di qualcosa. Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria (Lara Komar) tanti anni fa e che lei salvò durante il parto, si presenza ad Ezio (Massimo Poggio) per chiedere un incontro con la Moreau. Ezio tuttavia non ne è convinto ma, spronato da Vittorio (Alessandro Tersigni), racconta a Gloria dell’incontro con la donna. Altre anticipazioni su Facebook.