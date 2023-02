Il paradiso delle signore 7: Gloria vuole affrontare Veronica ma…

A Il paradiso delle signore, i fan dei coniugi Colombo hanno finalmente avuto una gioia dopo due anni: apprendere che i genitori di Stefania (Grace Ambrose) stanno per ritrovare la loro intimità riscoprendo l’amore rimasto taciuto per quindici lunghissimi anni, ma incapace di rimanere ancora nell’ombra.

All’indomani della notte di passione con Gloria (Lara Komar) – a cui assisteremo il 17 febbraio – sarà complicato per Ezio (Massimo Poggio) sentirsi a proprio agio in famiglia: ora che ha riscoperto l’amore per sua moglie sarà in preda a mille dubbi e si troverà tra due fuochi.

Spoiler Il paradiso delle signore: Ezio indeciso, Gloria cerca di agire

Anche Gloria sarà sempre più dubbiosa e incerta sul futuro rapporto con suo marito: lei è innamorata, ma il marito ha una nuova compagna. Cosa fare dunque? Ezio continuerà ad essere indeciso e non saprà quale decisone prendere, nonostante la legittima richiesta della moglie di fare una scelta tra lei e Veronica; la Moreau di conseguenza deciderà di agire andando a parlare con la compagna del marito, in modo da mettere Colombo con le spalle al muro.

Sarà Gloria dunque a far capire a Veronica come stanno le cose? La risposta è no ma, proprio quando – vista la situazione – la capo commessa deciderà di partire per due settimane per stare lontana dall’uomo che ama, Ezio scoprirà la sua intenzione e compirà un gesto inaspettato. Come andrà a finire?