Il paradiso delle signore 7: Ludovica gelosa di Marcello! | Anticipazioni

Mentre Flora (Lucrezia Massari) è riuscita ad incastrare Umberto (Roberto Farnesi) e a fissare un periodo per le nozze, c’è chi al Paradiso delle Signore sente la coppia di cui fa parte minacciata dall’ombra di un ex: Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) sta infatti facendo di tutto per mettere in difficoltà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) affinché non sia confermata la nomina di socio al circolo. Ma occhio perché c’è anche qualcun altro che “rosica”…

Stiamo parlando di Ludovica (Giulia Arena), che, vedendo Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello sempre più complici e affiatati, non riuscirà più a nascondere la gelosia nei confronti del loro rapporto. Potrebbe avere ragione Torrebruna dunque a vedere nel giovane Barbieri una minaccia alla sua felicità con la Brancia?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: anche Umberto è geloso?

E tra l’altro, siamo sicuri che sia solo lei ad essere gelosa? Nonostante il ricatto di Flora, anche Umberto inizierà ad essere insofferente verso le attenzioni reciproche della Contessa e di Barbieri: è come se Ludovica e Umberto, al di là di quello che dicono, fossero ancora entrambi innamorati dei rispettivi partner!

C’è una doppia coppia che rischia dunque di scoppiare? Quel che è certo è che, almeno per il momento, Marcello e Adelaide appaiono sempre più complici e alla conquista del circolo più esclusivo di Milano. Ma ne riparleremo…