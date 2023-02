Il paradiso delle signore 7: Ludovica farà una scoperta sconvolgente, ecco quale | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, il personaggio più chiacchierato del circolo è senza dubbio Marcello Barbieri (Pietro Masotti), non solo per il suo ingresso come businessman emergente ma anche e soprattutto per il sodalizio con la Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), sempre più vicina al giovane barista per questioni di affari: i due insieme non sbagliano un colpo!

Questa liaison però, se prima infastidiva Umberto (Roberto Farnesi) e Ludovica (Giulia Arena), ora inizierà a renderli davvero insofferenti davanti all’evidente intesa che crescerà sempre di più tra Marcello e Adelaide. Ma non erano ufficialmente prossimi alle nozze sia il commendatore che la vice presidentessa del circolo? Dunque non dovrebbe essere un problema per loro che nel frattempo i rispettivi partner si siano consolati a vicenda…

Spoiler Il paradiso delle signore: Ludovica scopre la relazione tra Marcello e Adelaide

E se invece uno di loro avesse intuito qualcosa? È proprio quel che accadrà: I sospetti sui due amanti, da sempre presenti in Umberto, saranno presto fondati e Guarnieri avrà la conferma che c’è qualcosa di più che un rapporto professionale tra Barbieri e la Contessa!

Ma colpo di scena: prestissimo anche Ludovica, dopo aver cercato invano tutto il giorno Adelaide per faccende urgenti riguardanti il Circolo, troverà la Contessa a Villa Guernieri insieme a Marcello e capirà tutto! Ma sarà solo il giorno dopo che la nobildonna, messa alle strette, confesserà la sua relazione con Barbieri alla figlioccia.

Volete sapere come evolverà la situazione? Continuate a seguirci, anche su Instagram!