Il paradiso delle signore 7: Salvatore ed Elvira, Marcello farà da Cupido…

Il Paradiso delle Signore a San Valentino è sempre stato celebrato in maniera molto originale e anche il 1964 vanterà un’iniziativa all’avanguardia per quei tempi: l’idea del direttore del grande magazzino infatti è “Cuori solitari”, una sorta di gioco che prevede una cena al buio per i due vincitori.

Il riscontro sull’ultima trovata di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per la festa degli innamorati sarà ottimo e raccoglierà partecipanti anche tra le veneri, sempre alla ricerca dell’amore e non solo.

Spoiler Il paradiso delle signore: Elvira e Salvatore avranno la loro occasione?

E se qualcuno fosse qualcuno intenzionata a fare da Cupido? Parliamo di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che, sentendo Elvira (Clara Danese) descrivere il suo uomo ideale, spronerà Salvo (Emanuel Caserio) – ultimamente sempre più affettuoso proprio con la venere in questione – a partecipare al gioco.

Chi saranno i fortunati prescelti per la cena al buio del concorso di San Valentino non ci è dato sapere, ma è già chiaro che le cose non andranno secondo le aspettative. Riusciranno finalmente Elvira e Salvatore ad avere la loro occasione? Presto lo sapremo…