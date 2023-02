Il paradiso delle signore: Matilde capisce perché Marco è triste | Trama 3 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 95 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 3 febbraio 2023

Salvo (Emanuel Caserio) chiede scusa a Francesco (Christian Roberto) per la questione dei bozzetti e scopre infine la vera passione del giovane Rizzo. Matilde (Chiara Baschetti) capisce che dietro il malumore di Marco (Moisè Curia) c’è Stefania (Grace Ambrose). Sandra Milo arriva al Paradiso e Alfredo (Gabriele Anagni) non perde tempo nel fare apprezzamenti sulla diva, provocando la gelosia di Irene (Francesca Del Fa).

Palazzo Andreani è pronto per essere ristrutturato, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) propone a Marcello (Pietro Masotti) di diventare a tutti gli effetti socio del Circolo. Viene data infine una cena in onore di Marco, alla quale Gemma (Gaia Bavaro) si presenta per rimanere addirittura in compagnia del giovane Sant’Erasmo fino a tarda sera.