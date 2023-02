Resta con me: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1 con Francesco Arca

Da stasera (domenica 19 febbraio) su Rai 1 prende il via Resta con me, un poliziesco dalle tinte romantiche in quattro puntate che vede protagonista Francesco Arca nel ruolo di Alessandro, un vicequestore esperto nella profilazione dei criminali.

Prodotta da Rai Fiction e Palomar, la serie è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni (il papà letterario di Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi) e vede al centro della storia Alessandro Scudieri, un abile vicequestore in forza alla Mobile di Napoli. L’uomo conduce una vita felice insieme alla moglie Paola (Laura Adriani), una donna premurosa che sta per renderlo padre.

Alessandro svolge anche anche una professione estremamente difficile ma che ama molto e, proprio in campo professionale, l’uomo sembra essere vicinissimo ad incastrare una banda pericolosa che insegue da tempo.

Tutto sempre perfetto, fino a quando viene coinvolto in una sparatoria insieme a sua moglie. Una tragedia scampata che però distrugge di colpo tutta la sua vita: Paola decide di lasciarlo dopo aver scoperto che, per portare al termine l’indagine, si è spinto oltre certi limiti non curandosi di mettere in pericolo la loro vita ma soprattutto quella del loro bambino in arrivo.

Il destino infausto costringe l’uomo a ricominciare da capo: catturare bande che operano in clandestinità e riconquistare l’amore e la fiducia della moglie diventano le sue priorità, e per raggiungerle sceglie una strada che sembra portarlo ancora più lontano da quello che fino a poco tempo prima era stato il suo mondo. Si trasferisce nella Squadra di Intervento, un gruppo che funziona solo dal tramonto all’alba, e muovendosi nel mondo della notte impara a districarsi in nuove e insolite realtà, senza mai trascurare le sue indagini che gli faranno scoprire che la banda è pronta ad inscenare un nuovo pericoloso attacco.

Qualcosa, però, lo porterà a sospettare che all’interno delle forze di polizia ci sia una talpa che sta sabotando il suo lavoro. Scudieri si troverà coinvolto anche nel caso di Diego (Mario Di Leva), un bambino di dieci anni che ha molto bisogno del calore e della protezione di una famiglia, dunque il nostro protagonista avrà bisogno di tutte le sue abilità per risolvere i tanti misteri che lo circondano e ripristinare la sua vita privata.

Nel cast diretto da Monica Vullo e guidato da Francesco Arca, figurano attori noti della serialità italiana, come la già citata Laura Adriani, ma anche Maria Pia Calzone, Liliana Bottone, Arturo Muselli, Antonio Milo, Raffaella Rea, Angela Ciaburri, Amedeo Gullà, Chiara Celotto e Claudia Tranchese. Appuntamento dunque a stasera su Rai 1 con la prima puntata di Resta con me.