Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 febbraio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 febbraio 2023

Gerry si è finalmente svegliato e non vede l’ora di riscuotere il premio promessogli da Shirin…

Complice il troppo alcol, Cornelia ringrazia Erik con un bacio appassionato! L’uomo resta spiazzato…

Ariane inizia a pensare di lasciare il Fürstenhof, ma non intende partire senza Robert. Peccato solo che quest’ultimo non abbia nessuna intenzione di lasciare i suoi cari… Cornelia in primis! A quel punto Ariane finge di voler cedere le proprie azioni a Christoph…

Max è al settimo cielo: Vanessa ha accettato di concedergli una seconda chance. Gerry è felice per il fratello, anche se al contempo soffre per non avere la sua stessa fortuna con Shirin.

Christoph incarica Paul e Constanze di lavorare ad un progetto sul futuro del Fürstenhof. Josie cerca un’idea per dimostrare ad entrambi quanto vale…

Grazie all’ennesimo intrigo, Ariane riesce a cedere a Christoph solo la metà delle proprie azioni del Fürstenhof. La dark lady può finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il ricatto, ma ora è il suo rapporto con Robert ad essere in pericolo. Quest’ultimo ha infatti sempre più dubbi sulla sua relazione con la Kalenbergl…

Josie ha un‘idea brillante e la presenta a Constanze. Quest’ultima sminuisce la proposta della “rivale”, salvo poi presentarla a Paul come se fosse farina del proprio sacco! Josie è sconvolta…

Shirin e Henning si rendono conto di non avere interessi in comune e così la ragazza prova ad avvicinarsi agli autori preferiti del fidanzato…