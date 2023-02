Tempesta d’amore, anticipazioni dal 19 al 25 febbraio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 febbraio 2023

Cornelius arriva a Bichlheim per la presentazione del suo libro. Quando Selina lo incontra, in lei tornano a divampare i vecchi sentimenti nei confronti dell’ex marito. Poco dopo, però, la donna scopre che quest’ultimo si è fidanzato ufficialmente con la propria editrice…

Certa che Paul non crederebbe mai alla sua parola contro quella di Constanze, Josie decide di tacere al suo amato la verità sull’idea rubata. Non contenta, la Klee viene costretta dalla rivale a lavorare tutta la notte. Inaspettatamente, però, riceve un aiuto…

Vanessa è di nuovo felice con Max, ma si rende conto di non riuscire più a fidarsi del fidanzato: ogni volta che vede quest’ultimo in compagnia di una bella donna, in lei esplode la gelosia! Non sapendo come comportarsi, la ragazza finisce per confidarsi con Alfons, che le dà un buon consiglio.

Michael è sempre più determinato a rimettersi in forma e decide non solo di fare sport, ma anche di stravolgere la propria alimentazione.

Josie sente sempre più la mancanza del lavoro in cucina e chiede ad André di concederle una seconda possibilità. Benché inizialmente contrario, su richiesta di Werner il cuoco decide di accontentare la ragazza, ma ad una condizione…

Selina e Cornelius si sono finalmente ritrovati e progettano felici il loro futuro insieme: l’uomo vorrebbe usare i profitti del suo libro – che sarà anche adattato in un film – per comprare una tenuta in Inghilterra e viverci con la moglie. Christoph, però, non è affatto entusiasta della partenza di Selina…

Vanessa invita Shirin e Henning a passare un pomeriggio a fare giochi con Max, Gerry e lei. Benché tutt’altro che entusiasta, Henning accetta per amore della fidanzata, salvo poi andarsene con una scusa. Scusa che viene presto smascherata da Shirin…

Per sostenere Michael, Rosalie accetta l’esperimento di eliminare dalla sua dieta alcol e allo zucchero. Poco dopo, però, la donna fa una confessione al fidanzato…