Tempesta d’amore: arriva GRETA, nuova cuoca al fianco di Robert | Puntate tedesche

Una nuova donna è in arrivo nella vita di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a sconvolgere l’esistenza dell’amatissimo cuoco del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta è la nuova cuoca del Fürstenhof

Un momento di grandi cambiamenti è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo oltre dieci anni alla guida del prestigioso ristorante del Fürstenhof, André Konopka (Joachim Lätsch) deciderà infatti di cambiare vita e trasferirsi in Sudafrica insieme alla sua nuova compagna. Una decisione che spiazzerà tutti…

Colti alla sprovvista, i Saalfeld dovranno dunque correre ai ripari per sostituire il cuoco stellato dietro ai fornelli, in quanto Robert non potrà fare tutto da solo. Sarà così che all’hotel a cinque stelle giungerà una giovane cuoca di grande talento: Greta Bergmann!

Benché il nome suoni nuovo a tutti noi, la nuova arrivata non è in realtà una completa sconosciuta: al Fürstenhof Greta ritroverà infatti non solo la cugina Yvonne (Tanja Lanäus) – con cui è in pessimi rapporti – ma anche un altro personaggio per risveglierà in lei dei ricordi sepolti da tempo…

Nonostante queste difficoltà, la Bergmann inizierà con entusiasmo il suo nuovo impiego, che la porterà a lavorare a stretto contatto con Robert. Sarà dunque lei la donna destinata a prendere il posto di Cornelia (Deborah Müller) al fianco di Saalfeld?

Tempesta d’amore, casting news: Laura Osswald interpreta Greta Bergmann

Il personaggio di Greta Bergmann verrà interpretato da Laura Osswald, artista tedesca classe 1982 molto conosciuta dal pubblico televisivo d’oltralpe grazie alla partecipazione a numerose serie di successo.

L’ingresso in scena di Laura Osswald a Tempesta d’amore nei panni di Greta Bergmann è previsto per la puntata 4013, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 14 aprile. E tutto lascia intendere che per questo personaggio sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole della Osswald sul suo personaggio: