Tempesta d’amore, casting news: arriva YVONNE, madre di Josie e futuro amore di… | Puntate italiane

Un personaggio fondamentale della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane. Tra pochissimo, assisteremo infatti all’ingresso in scena della madre della protagonista: una donna che stravolgerà molte vite… a partire da quella della figlia! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne è la madre di Josie

Ormai da qualche mese abbiamo imparato a conoscere la protagonista femminile della stagione di Tempesta d’amore attualmente in corso: Josie Klee (Lena Conzendorf). Un personaggio caratterizzato da una situazione familiare decisamente complessa…

Cresciuta dalla nonna materna – da cui ha ereditato la passione per la cucina – Josie non ha potuto contare sui propri genitori durante l’infanzia. Se fino a qualche settimana fa non sapeva nemmeno chi fosse suo padre, la ragazza ha infatti avuto rapporti molto limitati anche con la madre.

Eh sì, perché la madre in questione – Yvonne – è sempre stata troppo impegnata a cercare uomini ricchi da accalappiare per potersi occupare di una figlia piccola. Le cose saranno cambiate?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne arriva al Fürstenhof

Ebbene, quando – nel corso della puntata 3752 – Yvonne Klee comparirà improvvisamente al Fürstenhof, sembrerà effettivamente che la donna abbia finalmente deciso di recuperare il tempo perduto con la figlia. Le cose, però, non stanno davvero così…

Come la stessa Josie intuirà, a portare Yvonne all’hotel a cinque stelle non sarà infatti un ritrovato istinto materno, bensì l’ennesimo calcolo economico. La donna spererà infatti di poter sfruttare il proprio fascino femminile per risolvere i suoi guai finanziari. Ed in effetti la bella Klee farà fin da subito girare la testa a più uomini…

Sarà questo l’ingresso in scena di un personaggio molto particolare, che porterà una ventata di freschezza al Fürstenhof e stravolgerà le vite di chi le sta vicino… a partire da Erik (Sven Waasner)! Sarà infatti proprio grazie a Yvonne che l’uomo riscoprirà l’amore…

Tempesta d’amore, casting news: Tanja Lanäus interpreta Yvonne Klee

Il personaggio di Yvonne Klee verrà interpretato da Tanja Lanäus, volto molto noto al pubblico tedesco. Classe 1971, questa apprezzatissima attrice vanta infatti numerose presenze tra alcune delle serie più amate in Germania: da Verbotene Liebe (“Amore proibito”) a Lena, amore della mia vita e Alles was zählt (“Tutto ciò che conta”).

Come già anticipato, l'ingresso in scena di Tanja Lanäus nei panni di Yvonne Klee avverrà nel corso della puntata 3752 e per lei è in arrivo un ruolo nel cast fisso della soap. Occhi dunque aperti sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore per l'arrivo di questo irresistibile personaggio!