Tempesta d’amore: Christoph fa un’offerta irrinunciabile a Werner e Robert | Puntate italiane

Sono passati due anni da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) gli ha tolto tutto, ma ora Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è pronto a tornare alla ribalta! E così, dopo aver preparato per mesi il suo grande rientro nel mondo degli affari, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il tycoon farà dunque finalmente il suo passo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vende metà delle sue azioni a Christoph

Quando Ariane è entrata nella sua vita, Christoph era uno degli imprenditori più di successo del panorama alberghiero internazionale. La dark lady, però, ha cambiato tutto! Con una serie di abili mosse, la perfida donna è infatti riuscita a distruggere la catena di alberghi Top Comfort fondata proprio da Saalfeld, nonché a strappare a quest’ultimo le sue azioni del Fürstenhof.

Trovatosi di colpo sul lastrico, Christoph ha così dovuto affrontare la crisi più grande della sua vita. Crisi che lo ha però portato a rialzarsi più forte e determinato di prima. È stato infatti proprio grazie alla sua determinazione che l’uomo ha ritrovato Karl Kalenberg (Stephan Käfer), convincendolo ad allearsi con lui contro Ariane.

Come sappiamo, in questo caso il piano di Saalfeld ha funzionato solo a metà, ma ha comunque portato dei risultati importanti: Ariane è stata costretta a cedere a Christoph metà delle sue azioni del Fürstenhof. E per l’albergatore è solo l’inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa una proposta a Werner e Robert

Ora che è proprietario del 35% del Fürstenhof, Christoph potrà infatti passare alla fase successiva del suo piano: creare una nuova catena internazionale di hotel esclusivi di cui il Fürstenhof sarà la punta di diamante! Un progetto per cui avrà però bisogno dell’aiuto degli altri Saalfeld…

Sarà così che Christoph farà a Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) un’offerta apparentemente irrinunciabile: se gli cederanno ognuno il 5% delle loro azioni del Fürstenhof, riceveranno in cambio il 10% delle quote nella nuova catena alberghiera!

Inutile dire che la tentazione sarà forte: oltre ad ottenere un notevole ritorno economico, Werner e Robert potrebbero infatti stare tranquilli riguardo al controllo del Fürstenhof, in quanto Christoph arriverebbe solo ad avere il 45% delle quote dell’hotel di famiglia. Sarà dunque l’inizio di una nuova era per i Saalfeld?