Tempesta d’amore: Constanze ruba le idee di Josie! E Paul… | Puntate italiane

Che tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non scorresse buon sangue si era capito subito. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ostilità tra le due rivali in amore raggiungerà livelli mai visti… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie lavora con Paul e Constanze

Il primo incontro tra Josie e Paul (Sandro Kirtzel) ha visto il classico colpo di fulmine… purtroppo, però, a senso unico! Se la timida aspirante cuoca ha perso la testa per il bel direttore amministrativo del Fürstenhof, lui ha invece iniziato una relazione con una donna decisamente diversa dalla Klee: Constanze!

Già costretta a vedere ogni giorno il suo amato in compagnia di un’altra, Josie ha poi iniziato a frequentare i due piccioncini più da vicino quando è stata assunta come assistente di Paul. Una collaborazione che ha acceso la sua rivalità con Constanze.

Quest’ultima non perde infatti occasione di mettere in cattiva luce la “rivale”, arrivando addirittura ad accusarla di fronte a Paul di essere una spia di Erik (Sven Waasner)! Per fortuna, però, il giovane Lindbergh non si lascerà influenzare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba l’idea di Josie

Convinto dell’onestà di Josie, infatti, Paul non solo si rifiuterà di licenziare la Klee ma si schiererà dalla sua parte anche di fronte a Christoph (Dieter Bach), dichiarando che la ragazza è essenziale per il successo dei loro progetti.

Entusiasta, Josie cercherà dunque di provare ancora una volta il proprio valore al suo amato, lavorando segretamente allo sviluppo di alcune idee da presentare a Christoph per rivoluzionare il Fürstenhof. La ragazza farà però un errore: invece che presentare direttamente a Paul il proprio lavoro, ne parlerà a Constanze…

Il risultato? Quest’ultima non esiterà a rubare l’idea della rivale presentandola a Paul e Christoph come farina del proprio sacco. Ebbene, i due uomini resteranno assolutamente entusiasti e loderanno l’intelligenza della von Thalheim. Purtroppo per quest’ultima, però, non ci vorrà molto prima che Josie scopra l’accaduto…

Riuscirà la Klee a smascherare la rivale? E come reagirà Paul?