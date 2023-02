Tempesta d’amore: Henning alla riconquista di Shirin! E lei… | Anticipazioni italiane

Ci si può vergognare della persona che si ama? È questa la domanda che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore metterà in crisi la relazione tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera). Una crisi a cui il bel sommelier dovrà trovare il modo di rimediare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning ferisce Shirin

Diversissimi tra loro eppure perdutamente innamorati, Shirin e Henning hanno capito fin da subito di dover fare un passo verso l’altro se vogliono veder sopravvivere la loro relazione. Peccato solo che fino ad ora sia stata solo la bella estetista a provare ad andare incontro al suo amato…

Mentre la Ceylan si è avvicinata alle passioni del fidanzato arrivando a leggere i suoi libri preferiti e ad andare a spettacoli di opera e balletto, non si può invece dire altrettanto di lui…

Eh sì, perché l’affascinante sommelier non solo non mostrerà alcun interesse per gli hobby della compagna (arrivando a piantarla in asso durante una serata di giochi), ma si rifiuterà di invitarla agli eventi dell’alta società a cui preferirà partecipare da solo.

E così, quando Shirin sentirà Henning confessare a Constanze (Sophia Schiller) di non ritenerla adatta a frequentare i suoi amici altolocati, ne resterà assolutamente devastata. Per loro sarà la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning vuole riconquistare Shirin

Ferita e delusa, la Ceylan affronterà il compagno, che tenterà in ogni modo di giustificarsi per il suo comportamento, ma finirà solo per peggiorare le cose. Invece che rimediare al proprio errore dimostrando di aver cambiato opinione, il sommelier penserà infatti bene di cavarsela con un mazzo di fiori… salvo poi ribadire di non volere che la fidanzata lo compagni ad una serata di gala organizzata dal suo club di vela!

Il risultato? Inutile dire che Shirin non solo non accetterà le scuse, ma si infurierà ancora di più, tanto da chiudere i rapporti con Henning. Abbattuto, quest’ultimo passerà la serata da solo al pianobar del Fürstenhof, dove si sfogherà con una grande conoscitrice dell’animo femminile: Rosalie (Natalie Alison).

Ebbene, sarà proprio grazie ai saggi consigli di quest’ultima che il sommelier capirà di aver sbagliato tutto: il timore del giudizio degli altri non può essere più forte del suo amore per la fidanzata! Henning si precipiterà dunque da Shirin implorando il suo perdono e chiedendole di accompagnarlo alla serata di gala. Basterà questo gesto per riconquistare il cuore della ragazza?