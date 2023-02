Tempesta d’amore: il gran finale di Selina e Cornelius! | Anticipazioni italiane

Un attesissimo happy end ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo anni di separazione, Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) potranno infatti coronare il loro grande sogno e iniziare una nuova vita insieme. Prima, però, dovranno affrontare un ultimo ostacolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina e Cornelius tornano insieme

Selina e Cornelius sono la prova vivente del fatto che il vero amore vince su tutto. Divisi per ben quattro anni a causa di un’accusa ingiusta nei confronti dell’uomo (che, come ricorderete, fu costretto a simulare la propria morte), i due si sono recentemente ritrovati faccia a faccia, con conseguenze inaspettate…

Dopo aver a lungo creduto di non amare più il marito, la von Thalheim si è infatti resa conto che in realtà i suoi sentimenti non erano mai davvero svaniti. Peccato solo che lui nel frattempo si sia fidanzato con un’altra! Nulla, però, può sconfiggere il vero amore…

Proprio quando per Selina e Cornelius sembrava ormai troppo tardi, infatti, l’uomo ha confessato alla moglie di non riuscire a dimenticarla e di aver lasciato la nuova compagna per poter tornare da lei. E così questa bellissima coppia tornerà finalmente insieme!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina e Cornelius partono

Al settimo cielo per essersi ritrovati, i von Thalheim inizieranno subito a pianificare la loro nuova vita. Decisi a non perdere più nemmeno un istante, i due innamorati penseranno infatti di lasciare subito il Fürstenhof per proseguire insieme la tournée di presentazione del libro di Cornelius e poi trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Ci sarà però un problema…

Quando Christoph (Dieter Bach) scoprirà le intenzioni della sua ex, infatti, dirà chiaramente a quest’ultima di non avere intenzione di permetterle di lasciare il lavoro da un giorno all’altro. L’albergatore ostacolerà dunque ancora una volta la felicità di Selina e Cornelius?

Fortunatamente la risposta è “no”! Quando la donna gli confesserà di averlo amato profondamente, Christoph capirà infatti di aver commesso molti errori nei suoi confronti e deciderà di rimediare convincendo gli altri Saalfeld a sollevarla dal suo contratto col Fürstenhof senza preavviso.

Sarà così che – nel corso della puntata 3749 – Selina e Cornelius lasceranno l'hotel a cinque stelle e usciranno di scena nel più romantico dei modi. Li rivedremo in futuro?