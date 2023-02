Tempesta d’amore: Josie fa un patto con André e realizza il suo sogno! | Anticipazioni italiane

Dopo aver dovuto ingoiare tanti bocconi amari, per Josie Klee (Lena Conzendorf) è finalmente in arrivo una grande soddisfazione. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciottesima stagione riuscirà infatti a realizzare il suo più grande sogno grazie alla propria determinazione… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie si licenzia

Arrivata al Fürstenhof nella speranza di poter realizzare il suo grande sogno di imparare a cucinare dal suo idolo – André Konopka (Joachim Lätsch) – Josie ha purtroppo visto il suo piano naufragare. Come sappiamo, la ragazza è stata infatti licenziata in tronco per aver insultato un’arrogante ospite dell’hotel, rea di aver ordinato una pietanza proibito: il foie gras.

Da allora per la giovane Klee è iniziato un periodo davvero burrascoso: non solo ha scoperto di essere la figlia naturale dell’uomo che l’ha licenziata – Erik Vogt (Sven Waasner) – ma ha anche iniziato a lavorare come assistente di Paul (Sandro Kirtzel), ritrovandosi a stretto contatto con la perfida Constanze (Sophia Schiller).

Il risultato? Se da una parte Josie si è avvicinata molto a Paul – che è rimasto stupito dal suo valore – dall’altra le angherie di Constanze le stanno rendendo la vita un inferno. E così, dopo l’ennesimo colpo inflittole dalla rivale, la Klee deciderà di licenziarsi in tronco! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie torna a lavorare in cucina

Finalmente libera, Josie capirà che è arrivato il momento di lottare per ciò che vuole davvero: tornare in cucina! La ragazza prenderà dunque il coraggio a due mani e si presenterà da André, implorandolo di concederle una seconda chance.

Ebbene, inizialmente lo chef sarà irremovibile, ma poi Werner (Dirk Galuba) lo convincerà a dare una possibilità a quella giovane così talentuosa. Sarà così che André proporrà a Josie un patto: la riammetterà nella sua cucina, solo se lei realizzerà un piatto di carne assolutamente perfetto. Un’impresa non da poco per una vegetariana convinta come la Klee…

Ebbene, non solo Josie accetterà, ma – grazie ai consigli di Paul (che si presterà come assaggiatore) – preparerà una bistecca così deliziosa da lasciare André senza fiato. E a quel punto la Klee potrà finalmente tornare a lavorare nel ristorante del Fürstenhof: un passo destinato a cambiare per sempre la sua vita professionale (e non solo…).