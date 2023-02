Tempesta d’amore: Michael ha un grave incidente! Non potrà più operare? | Puntate italiane

Continuano le disavventure per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Poche settimane dopo aver rischiato di vedersi revocata l’abilitazione come medico, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel dottore vivrà un nuovo incubo. Questa volta, però, la responsabilità sarà solo sua… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael rischia la licenza

Se c’è qualcuno che ha davvero passione per il proprio lavoro, quello è senza dubbio Michael. Pronto a tutto pur di aiutare i propri pazienti, il medico del Fürstenhof si è infatti più volte ritrovato nei guai per aver infranto le regole pur di fare la cosa giusta. Un comportamento che ha rischiato di pagare a carissimo prezzo…

Non più tardi di qualche settimana fa, infatti, l’uomo ha dovuto affrontare un vero e proprio incubo: complice il suo passato da farmacodipendente, è stato accusato non solo di aver violato il regolamento del trial clinico di Florian (Arne Löber), ma anche di aver rubato il farmaco del ragazzo.

Come sappiamo, alla fine tutto si è concluso per il meglio proprio grazie all’intervento dei pazienti dell’amatissimo dottore. Tra non molto, però, il medico rischierà di nuovo di non poter più praticare la professione che ama così tanto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael ha un incidente

Benché in gran forma per un uomo della sua età, da qualche tempo Michael ha iniziato a sentire il peso del tempo che passa, decidendo di stravolgere il suo stile di vita. Una rivoluzione che non sta dando gli effetti sperati…

Invece che accontentarsi dei risultati ottenuti, l’uomo è infatti sempre più ossessionato dal proprio fisico, arrivando a esagerare con gli allenamenti e la dieta. Sarà così che Michael penserà bene di unirsi ad una gara di mountain bike di due atleti decisamente più giovani di lui: Paul (Sandro Kirtzel) e Max (Stefan Hartmann). Un’iniziativa che pagherà a caro prezzo…

Nonostante i tentativi degli amici di essere prudente, infatti, Michael non solo non si modererà, ma sopravvaluterà totalmente le proprie capacità finendo per avere un incidente, colpendo in particolar modo la mano. La stessa mano che gli serve in sala operatoria…

La sua carriera come chirurgo è dunque finita?